Zwei Branchenregeln zur Abfallwirtschaft veröffentlicht (13.01.2017) (Vermischtes) Wann dürfen Müllwagen rückwärtsfahren? Die Antwort auf diese und viele andere Fragen der Abfallsammlung und der Abfallbehandlung geben zwei neue Branchenregeln der gesetzlichen Unfallversicherung. (bvse - 13.01.2017) Erste unterirdische Abfall-Sammelstelle in Kriens (13.01.2017) (Aus den Regionen) Fast futuristisch mutet an, was seit Ende 2016 beim Schulhaus Kirchbühl Glas, Blech und Aluminium schluckt. Dort wurde im Zug der Schulhaus-Sanierung die erste Unterflur-Sammelstelle in Kriens realisiert. (gemeinde-kriens - 13.01.2017) Offenlegung der Verbrennungs-Verträge gefordert (13.01.2017) (Aus den Regionen) Reichenbach. Linke äußert sich bestürzt über Ungereimtheiten in der Müllverwertung des Vogtlandkreises und plädiert für öffentliche Müllausschuss-Sitzungen. (freiepresse - 13.01.2017) Gelbe Säcke bis 7 Uhr an die Straße (13.01.2017) (Aus den Regionen) Münster. Die Diskussion über die Abfuhr der gelben Säcke reißt nicht ab. Zum Januar hat die Firma Remondis die Abfuhr übernommen, was an verschiedenen Stellen zu Klagen geführt hat, die Säcke seien nicht abgeholt worden. (wn - 13.01.2017) „Keine Waldschäden durch HCB" (13.01.2017) (Aus den Regionen) Görtschitztal. Vor zwei Jahren ist der HCB-Skandal im Görtschitztal bekannt geworden. Die Wietersdorfer Zementwerke, die den mit Hexachlorbenzol verseuchten Blaukalk verbrannten, gaben ein eigenes Gutachten in Auftrag. Demnach gibt es keine Waldschäden. (kaernten - 13.01.2017)