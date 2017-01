Entsorger-Datenbank

Saarländer produzieren immer weniger Müll (22.12.2016) (Aus den Regionen) Im Saarland gibt es immer weniger Rest- und Sperrmüll. Die Menge hat sich binnen 15 Jahren mehr als halbiert. Besonders gut läuft es in einem Ort im Nordsaarland. (sr - 22.12.2016) Quecksilber illegal entsorgt: Lange Haft (22.12.2016) (Aus den Regionen) Essen. Die illegale Entsorgung von Quecksilber bringt zwei Unternehmer laut Urteil für mehrere Jahre ins Gefängnis. Richter Jörg Schmitt sprach im Ur­teil von Delikten „schwerster Umweltkriminalität“. (waz - 22.12.2016) Medizinische Abfälle zu Geschirr und Spielzeug weiterverarbeitet (22.12.2016) (Vermischtes) China. Die Polizei in Nanjing in der Provinz Jiangsu hat drei Verdächtige festgenommen, die Tausende Tonnen medizinischen Abfall gehandelt haben sollen, der später zu Einweggeschirr und Spielzeug mit gefälschten Markennamen verarbeitet wurde. (german.china - 22.12.2016) Lob und Wünsche zu den Duisburger Recyclinghöfen (22.12.2016) (Aus den Regionen) Die Stadt hat Kunden an den Recyclinghöfen befragt. Die langen Öffnungszeiten werden gelobt. Viele wünschen sich bessere Ablademöglichkeiten. (waz - 22.12.2016) Aus Abfall wird hochwertiger Rohstoff (22.12.2016) (Aus den Regionen) Neuburg. Sie verwerten Abfälle aus der Automobilproduktion und schicken ihr Kunststoffgranulat zurück zum Hersteller. Damit verhilft das Neuburger Unternehmen Wipag den Autofirmen zu guten Recyclingquoten und vermeidet das Verbrennen von Abfällen. (donaukurier - 22.12.2016) Mehr aktuelle News in unserem Premium-Bereich. Keine News verpassen? Zugang zu den Artikeln? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter. 2 Monate kostenloses Probe-Abo